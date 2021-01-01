AMD Ryzen 9 5900H против Ryzen 7 6800H
Что лучше: AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1478
Cinebench R23 (многоядерный)
13014
Geekbench 5 (одноядерный)
1529
Geekbench 5 (многоядерный)
8706
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Rembrandt
|Сокет
|FP6
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|0 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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