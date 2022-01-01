AMD Ryzen 9 5900H против Ryzen 7 6800HS
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 22% ниже чем у Ryzen 9 5900H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1467
Cinebench R23 (многоядерный)
12845
Passmark CPU (одноядерный)
3292
Passmark CPU (многоядерный)
20853
Geekbench 5 (одноядерный)
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
8575
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Rembrandt
|Сокет
|FP6
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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