AMD Ryzen 9 5900H против Ryzen 9 3900X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 3900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1546 и 1305 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
521
Cinebench R20 (многоядерный)
7118
Passmark CPU (одноядерный)
2743
Passmark CPU (многоядерный)
33449
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900H +19%
1575
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
8908
Ryzen 9 3900X +38%
12337
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|499 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 3900X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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