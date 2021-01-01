Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.