AMD Ryzen 9 5900H против Ryzen 9 4900H
Что лучше: AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1520 и 1204 балла
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
518
Cinebench R20 (многоядерный)
4304
Passmark CPU (одноядерный)
2679
Passmark CPU (многоядерный)
18972
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900H +25%
1506
1204
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900H +35%
9199
6823
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|16 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 4900H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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