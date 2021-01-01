AMD Ryzen 9 5900H против Ryzen 9 5900
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 5900H на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900H
- На 31% ниже чем у Ryzen 9 5900 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
3522
Passmark CPU (многоядерный)
38683
Geekbench 5 (одноядерный)
1545
Geekbench 5 (многоядерный)
8725
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2021
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|-
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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