Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 5900HS vs Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 9 5900HS против Ryzen 5 4500U

AMD Ryzen 9 5900HS
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 9 5900HS
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц или Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 5900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1453 и 1080 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • На 29% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +27%
1449
Ryzen 5 4500U
1144
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +113%
12570
Ryzen 5 4500U
5904
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +34%
1443
Ryzen 5 4500U
1077
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +67%
7310
Ryzen 5 4500U
4386

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 3.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 6
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HS Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1165G7 против AMD Ryzen 9 5900HS
2. AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 9 5900HS
3. AMD Ryzen 7 5800H против Ryzen 9 5900HS
4. AMD Ryzen 9 4900HS против Ryzen 9 5900HS
5. Apple M1 против AMD Ryzen 9 5900HS
6. AMD Ryzen 5 4600H против Ryzen 5 4500U
7. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 5 4500U
8. Intel Core i5 10210U против AMD Ryzen 5 4500U
9. Intel Core i5 1035G1 против AMD Ryzen 5 4500U
10. AMD Ryzen 5 3400G против Ryzen 5 4500U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 4500U или Ryzen 9 5900HS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях