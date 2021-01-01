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AMD Ryzen 9 5900HS против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 9 5900HS
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 9 5900HS
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц или Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 5900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1087 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 29% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +26%
1488
Ryzen 5 5500U
1177
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +80%
12855
Ryzen 5 5500U
7140
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +30%
3239
Ryzen 5 5500U
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +69%
22583
Ryzen 5 5500U
13324
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +33%
1468
Ryzen 5 5500U
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +56%
7435
Ryzen 5 5500U
4779

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900HS
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HS Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12

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Комментарии

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