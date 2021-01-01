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AMD Ryzen 9 5900HS против Ryzen 7 4800U

AMD Ryzen 9 5900HS
VS
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 9 5900HS
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 5900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1126 баллов
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 29% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +19%
1488
Ryzen 7 4800U
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +31%
12855
Ryzen 7 4800U
9783
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +23%
3239
Ryzen 7 4800U
2643
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +30%
22583
Ryzen 7 4800U
17308
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +28%
1468
Ryzen 7 4800U
1143
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +22%
7435
Ryzen 7 4800U
6106

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8
Частота GPU 0 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HS Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16

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Комментарии

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