AMD Ryzen 9 5900HS против Ryzen 7 4800U
Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1450 и 1126 баллов
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 29% ниже чем у Ryzen 9 5900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +19%
1488
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +31%
12855
9783
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +23%
3239
2643
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +30%
22583
17308
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS +28%
1468
1143
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS +22%
7435
6106
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|0 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
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