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AMD Ryzen 9 5900HS против Ryzen 7 5800

AMD Ryzen 9 5900HS
VS
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 9 5900HS
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц или десктопный Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 5900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 5800 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1621 и 1450 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS
12855
Ryzen 7 5800 +11%
14333
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS
22583
Ryzen 7 5800 +16%
26213
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS
1468
Ryzen 7 5800 +12%
1649
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS
7435
Ryzen 7 5800 +27%
9417

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1750 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HS Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 20

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Комментарии

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