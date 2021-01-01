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AMD Ryzen 9 5900HS против Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 5900HS
VS
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 9 5900HS
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц или десктопный Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 5900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1429 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HS
1436
Ryzen 7 5800X +19%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HS
7070
Ryzen 7 5800X +47%
10420

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HS и Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 449 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 105 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HS Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Конкуренты

1. Intel Core i9 10900K или AMD Ryzen 7 5800X
2. AMD Ryzen 9 5900X или Ryzen 7 5800X
3. Intel Core i7 10700K или AMD Ryzen 7 5800X
4. Intel Core i9 10900X или AMD Ryzen 7 5800X
5. Intel Core i7 10700 или AMD Ryzen 7 5800X

Комментарии

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