AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 5 7535HS
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц или Ryzen 5 7535HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 1% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.55 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7535HS
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1524 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1481
Ryzen 5 7535HS +4%
1537
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +35%
12722
9442
Passmark CPU (одноядерный)
3209
Passmark CPU (многоядерный)
22851
Geekbench 5 (одноядерный)
1515
Ryzen 5 7535HS +16%
1752
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +11%
8297
7486
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|5 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Cezanne)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 660M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.55 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|35-54 Вт
|Сокет
|FP6
|FP7
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon 660M
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2100 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|8
|16
|Вычислительные блоки
|-
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
| - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Сайт AMD Ryzen 5 7535HS
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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