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AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 4700U

AMD Ryzen 9 5900HX
VS
AMD Ryzen 7 4700U
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 7 4700U

Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 4700U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700U and 5900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1484 и 1109 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700U
  • На 54% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +23%
1472
Ryzen 7 4700U
1200
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +85%
13419
Ryzen 7 4700U
7256
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +27%
3219
Ryzen 7 4700U
2540
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +69%
22955
Ryzen 7 4700U
13567
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +33%
1474
Ryzen 7 4700U
1106
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +52%
7651
Ryzen 7 4700U
5045

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 4700U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 8
Частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900HX
н/д
Ryzen 7 4700U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HX Сайт AMD Ryzen 7 4700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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