Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.