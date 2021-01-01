Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 5900HX vs Ryzen 7 4800HS

AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 4800HS

AMD Ryzen 9 5900HX
VS
AMD Ryzen 7 4800HS
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 7 4800HS

Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 4800HS на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800HS and 5900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1484 и 1171 балл
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +27%
13419
Ryzen 7 4800HS
10545
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +21%
22955
Ryzen 7 4800HS
18923
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 4800HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1750 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900HX
н/д
Ryzen 7 4800HS
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HX -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 10900K и AMD Ryzen 9 5900HX
2. Intel Core i7 10875H и AMD Ryzen 9 5900HX
3. AMD Ryzen 9 5900X и AMD Ryzen 9 5900HX
4. Intel Core i9 10980HK и AMD Ryzen 9 5900HX
5. Apple M1 и AMD Ryzen 9 5900HX
6. Intel Core i7 10750H и AMD Ryzen 7 4800HS
7. AMD Ryzen 7 4800H и AMD Ryzen 7 4800HS
8. AMD Ryzen 7 4700U и AMD Ryzen 7 4800HS
9. AMD Ryzen 5 4600HS и AMD Ryzen 7 4800HS
10. AMD Ryzen 9 5900HS и AMD Ryzen 7 4800HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800HS или Ryzen 9 5900HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях