AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 5825U
Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Разблокированный множитель
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- На 72% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +5%
1496
1427
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +31%
12909
9837
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +6%
3222
3035
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +25%
23054
18436
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +6%
1532
1452
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +19%
8384
7027
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Barcelo
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|20x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Boost частота GPU
|2100 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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