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AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 5825U

AMD Ryzen 9 5900HX
VS
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 5900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 1 год позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +31%
12909
Ryzen 7 5825U
9837
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +25%
23054
Ryzen 7 5825U
18436
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +19%
8384
Ryzen 7 5825U
7027
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Barcelo
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Boost частота GPU 2100 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HX Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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