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AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 Pro 4750G

AMD Ryzen 9 5900HX
VS
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 7 Pro 4750G

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4750G and 5900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 17% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1496 и 1217 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 Pro 4750G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 21 июля 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Cezanne Zen 2
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 8
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2100 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 8
TGP 15 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900HX
н/д
Ryzen 7 Pro 4750G
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HX Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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