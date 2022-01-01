AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 Pro 4750G
Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 24.56 ГБ/c (56%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 17% ниже чем у Ryzen 7 Pro 4750G пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт
- На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1496 и 1217 баллов
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +12%
1498
1332
Cinebench R23 (многоядерный)
12910
12979
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +20%
3257
2716
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +12%
23218
20695
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900HX +23%
1501
1217
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900HX +6%
8291
7820
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|12 января 2021
|21 июля 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Cezanne
|Zen 2
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2100 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|8
|TGP
|15 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.27 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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