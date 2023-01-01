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AMD Ryzen 9 5900HX против Ryzen 7 Pro 6850U

AMD Ryzen 9 5900HX
VS
AMD Ryzen 7 Pro 6850U
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 7 Pro 6850U

Что лучше: AMD Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6) или Ryzen 7 Pro 6850U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6850U and 5900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 6850U
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900HX и Ryzen 7 Pro 6850U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 20 апреля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Cezanne) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Сокет FP6 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 2100 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900HX
н/д
Ryzen 7 Pro 6850U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.27 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900HX Сайт AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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