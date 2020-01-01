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AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 5 3600XT

AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5900X
VS
AMD Ryzen 5 3600XT
AMD Ryzen 5 3600XT

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600XT and 5900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
  • На 10% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +108%
8240
Ryzen 5 3600XT
3953
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +22%
1587
Ryzen 5 3600XT
1297
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +80%
12795
Ryzen 5 3600XT
7126

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 3600XT

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 7 июля 2020
Цена в момент релиза 549 долларов 249 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.7 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 95 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900X Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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