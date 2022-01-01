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AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 5 5500

AMD Ryzen 9 5900X
VS
AMD Ryzen 5 5500
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 5900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1468 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +17%
1720
Ryzen 5 5500
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +81%
14453
Ryzen 5 5500
7998
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Cezanne
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900X Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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