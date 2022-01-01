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AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 5 5500U

AMD Ryzen 9 5900X
VS
AMD Ryzen 5 5500U
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 5 5500U

Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500U and 5900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1094 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
  • На 76% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 25 vs 105 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +34%
1575
Ryzen 5 5500U
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +190%
20668
Ryzen 5 5500U
7132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +43%
3523
Ryzen 5 5500U
2463
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +200%
39812
Ryzen 5 5500U
13279
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +56%
1720
Ryzen 5 5500U
1104
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +195%
14453
Ryzen 5 5500U
4895
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5500U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Lucienne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.7 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5900X
н/д
Ryzen 5 5500U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900X Сайт AMD Ryzen 5 5500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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