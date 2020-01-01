AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 5 Pro 4650G
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1248 баллов
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +28%
600
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +140%
8254
3438
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +30%
3444
2648
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +140%
39379
16374
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +30%
1614
1237
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +77%
13899
7839
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|21 июля 2020
|Цена в момент релиза
|549 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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