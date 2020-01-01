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AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 5 Pro 4650G

AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5900X
VS
AMD Ryzen 5 Pro 4650G
AMD Ryzen 5 Pro 4650G

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 5 Pro 4650G с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4650G and 5900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1248 баллов
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 Pro 4650G
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +140%
39379
Ryzen 5 Pro 4650G
16374
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 Pro 4650G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 21 июля 2020
Цена в момент релиза 549 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 24 12
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900X Сайт AMD Ryzen 5 Pro 4650G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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4. Ryzen 9 5900X или Ryzen 9 3950X
5. Ryzen 9 5900X или Core i9 10900
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7. Ryzen 5 Pro 4650G или Ryzen 5 3600X
8. Ryzen 5 Pro 4650G или Ryzen 7 Pro 4750G

Комментарии

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