AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 7 6800H
Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1513 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +5%
1575
1501
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +57%
20668
13148
Passmark CPU (одноядерный)
3523
Passmark CPU (многоядерный)
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +13%
1720
1522
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +55%
14453
9347
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Rembrandt
|Сокет
|AM4
|FP7
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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