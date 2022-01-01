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AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 9 5900X
VS
AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 5900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2062 и 1644 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X
1583
Ryzen 7 7700 +21%
1915
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +17%
20684
Ryzen 7 7700
17700
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X
1648
Ryzen 7 7700 +26%
2073
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +12%
14270
Ryzen 7 7700
12779
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 1 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Raphael
Сокет AM4 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900X -
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Конкуренты

1. Core i5 12600K или Ryzen 9 5900X
2. Ryzen 7 5700X или Ryzen 9 5900X
3. Core i5 13600K или Ryzen 9 5900X
4. Core i9 13900K или Ryzen 9 5900X
5. Ryzen 7 7700X или Ryzen 9 5900X
6. Core i7 13700 или Ryzen 7 7700

Комментарии

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