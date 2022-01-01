AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 7 7700
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7700 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
91
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
69
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2062 и 1644 балла
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1583
Ryzen 7 7700 +21%
1915
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +17%
20684
17700
Passmark CPU (одноядерный)
3471
Passmark CPU (многоядерный)
39503
Geekbench 5 (одноядерный)
1648
Ryzen 7 7700 +26%
2073
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +12%
14270
12779
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|3.7 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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