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AMD Ryzen 9 5900X против Ryzen 9 4900H

AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5900X
VS
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 4900H с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 5900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1666 и 1195 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +89%
8370
Ryzen 9 4900H
4434
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +30%
3552
Ryzen 9 4900H
2738
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +105%
39714
Ryzen 9 4900H
19360
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900X +40%
1689
Ryzen 9 4900H
1205
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5900X +106%
14276
Ryzen 9 4900H
6915

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 16 марта 2020
Цена в момент релиза 549 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 3.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5900X Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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