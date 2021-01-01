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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1694 и 1213 баллов
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +188%
10084
Ryzen 5 3600
3505
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +33%
3446
Ryzen 5 3600
2582
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +155%
45174
Ryzen 5 3600
17726
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +39%
1688
Ryzen 5 3600
1213
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +155%
17212
Ryzen 5 3600
6744

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 7 июля 2019
Цена в момент релиза 799 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 32 12
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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