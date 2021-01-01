AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 5 3600
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
79
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
37
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
72
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
65
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1694 и 1213 баллов
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +31%
620
474
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +188%
10084
3505
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +33%
3446
2582
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +155%
45174
17726
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +39%
1688
1213
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +155%
17212
6744
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|799 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|32
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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