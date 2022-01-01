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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 5 3600X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600X and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1278 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
  • На 10% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +21%
1615
Ryzen 5 3600X
1336
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +171%
26074
Ryzen 5 3600X
9619
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +30%
3502
Ryzen 5 3600X
2687
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +152%
46582
Ryzen 5 3600X
18450
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +34%
1719
Ryzen 5 3600X
1284
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +156%
18004
Ryzen 5 3600X
7020
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 5 3600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 6
Количество потоков 32 12
Частота 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 95 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 5 3600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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