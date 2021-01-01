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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 60 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 849 баллов
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +472%
10314
Ryzen 7 3750H
1802
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +67%
3538
Ryzen 7 3750H
2122
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +444%
46288
Ryzen 7 3750H
8502
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +392%
17199
Ryzen 7 3750H
3495

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза 799 долларов 1100 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет AM4 FP5
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 16 4
Количество потоков 32 8
Частота 3.4 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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