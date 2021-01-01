AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 3750H
Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 60 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- В 2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 849 баллов
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 11.92 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +77%
633
357
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +472%
10314
1802
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +67%
3538
2122
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +444%
46288
8502
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +96%
1693
865
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +392%
17199
3495
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|799 долларов
|1100 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen+
|Сокет
|AM4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|16
|4
|Количество потоков
|32
|8
|Частота
|3.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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