Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4800HS с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.