AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 5700G
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1305 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
620
Cinebench R20 (многоядерный)
10234
Passmark CPU (одноядерный)
3459
Passmark CPU (многоядерный)
46066
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +26%
1633
1296
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +81%
15703
8683
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|1 января 2021
|Цена в момент релиза
|799 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|-
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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