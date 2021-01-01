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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 5800H

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 1468 баллов
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 49% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
  • На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +114%
10314
Ryzen 7 5800H
4819
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +13%
3538
Ryzen 7 5800H
3132
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +108%
46288
Ryzen 7 5800H
22218
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +15%
1693
Ryzen 7 5800H
1468
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +114%
17199
Ryzen 7 5800H
8037

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 799 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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