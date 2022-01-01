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AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 9 5950X
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 5950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Rembrandt
Сокет AM4 FP7
Интегрированная графика Нет Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 5950X
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5950X Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Apple M1 Max или AMD Ryzen 9 5950X
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5. Intel Core i9 11900K или AMD Ryzen 9 5950X
6. AMD Ryzen 9 5900H или AMD Ryzen 7 6800H
7. Intel Core i7 12800H или AMD Ryzen 7 6800H
8. AMD Ryzen 9 6900HS или AMD Ryzen 7 6800H
9. AMD Ryzen 7 6800HS или AMD Ryzen 7 6800H

Комментарии

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