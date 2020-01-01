AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 9 4900HS
Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 4900HS с 8-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1648 и 1192 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900HS
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- На 20.59 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +23%
614
500
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +142%
10244
4233
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +31%
3463
2637
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +133%
45555
19559
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +38%
1619
1175
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +133%
15590
6697
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|16 марта 2020
|Цена в момент релиза
|799 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Сайт AMD Ryzen 9 4900HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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