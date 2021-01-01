AMD Ryzen 9 5950X против Ryzen 9 5900
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц или Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
86
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
82
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
93
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
620
Cinebench R20 (многоядерный)
10084
Passmark CPU (одноядерный)
3446
Ryzen 9 5900 +2%
3522
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 5950X +17%
45174
38683
Geekbench 5 (одноядерный)
1688
Geekbench 5 (многоядерный)
17212
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|799 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|12
|Количество потоков
|32
|24
|Частота
|3.4 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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