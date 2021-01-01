Что лучше: AMD Ryzen 9 5980HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.8) или Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.