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AMD Ryzen 9 5980HS против Ryzen 9 5900HX

AMD Ryzen 9 5980HS
AMD Ryzen 9 5980HS
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: AMD Ryzen 9 5980HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.8) или Ryzen 9 5900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 5980HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HS
  • На 22% ниже чем у Ryzen 9 5900HX пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5980HS и Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 января 2021 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5980HS Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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