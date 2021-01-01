Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 5980HS vs Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5980HS против Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5980HS
VS
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 5980HS
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HS на 3.0 ГГц или десктопный Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 5980HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HS
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • На 20.62 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1673 и 1481 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5980HS
12621
Ryzen 9 5900X +63%
20536
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5980HS
1456
Ryzen 9 5900X +15%
1671
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5980HS
7959
Ryzen 9 5900X +77%
14067

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5980HS и Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 7 января 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 549 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 105 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1750 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.3 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5980HS Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 9 5980HS или Ryzen 9 4900H
2. AMD Ryzen 9 5980HS или Ryzen 9 5900HX
3. AMD Ryzen 9 5980HS или Ryzen 9 4900HS
4. AMD Ryzen 9 5980HS или Ryzen 9 5900H
5. AMD Ryzen 9 5980HS или Intel Core i9 11950H
6. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i7 10700K
7. AMD Ryzen 9 5900X или Ryzen 5 5600X
8. AMD Ryzen 9 5900X или Ryzen 9 5950X
9. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9 10900X
10. AMD Ryzen 9 5900X или Intel Core i9 11900K

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5900X или Ryzen 9 5980HS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях