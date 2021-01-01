AMD Ryzen 9 5980HS против Ryzen 9 5950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HS на 3.0 ГГц или десктопный Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HS
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- На 20.62 ГБ/c (43%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1685 и 1481 балл
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1519
Ryzen 9 5950X +5%
1600
Cinebench R23 (многоядерный)
12621
Ryzen 9 5950X +103%
25618
Passmark CPU (одноядерный)
3461
Passmark CPU (многоядерный)
46076
Geekbench 5 (одноядерный)
1456
Ryzen 9 5950X +15%
1669
Geekbench 5 (многоядерный)
7959
Ryzen 9 5950X +100%
15930
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|7 января 2021
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|799 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|FP6
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|3.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|105°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|-
|Частота GPU
|0 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1750 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|512
|-
|TMUs
|32
|-
|ROPs
|8
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|68.3 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 5980HS
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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