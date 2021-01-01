Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 5980HX vs Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5980HX против Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5980HX
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5980HX
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 5980HX на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 5980HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5980HX
  • На 49% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 5980HX
11842
Ryzen 9 5950X +116%
25618
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 5980HX
9087
Ryzen 9 5950X +75%
15930

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 5980HX и Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 12 января 2021 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет FP6 AM4
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 105 Вт
Критическая температура 105°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 -
Частота GPU 0 МГц -
Boost частота GPU 1750 МГц -
Шейдерные блоки 512 -
TMUs 32 -
ROPs 8 -
TGP 15 Вт -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4266 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 5980HX Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 5980HX против Ryzen 9 5900HX
2. Ryzen 9 5980HX против Ryzen 9 5900H
3. Ryzen 9 5950X против Core i9 10900K
4. Ryzen 9 5950X против Ryzen 7 5800X
5. Ryzen 9 5950X против Ryzen 9 3950X
6. Ryzen 9 5950X против Core i9 10900
7. Ryzen 9 5950X против Core i9 10920X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 5950X или Ryzen 9 5980HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях