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AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 5 5600U

AMD Ryzen 9 6900HS
VS
AMD Ryzen 5 5600U
AMD Ryzen 9 6900HS
AMD Ryzen 5 5600U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или Ryzen 5 5600U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600U and 6900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1370 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600U
  • На 29% ниже чем у Ryzen 9 6900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +17%
1598
Ryzen 5 5600U
1367
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +55%
11647
Ryzen 5 5600U
7531
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +14%
1564
Ryzen 5 5600U
1368
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +65%
9511
Ryzen 5 5600U
5777
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HS и Ryzen 5 5600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Cezanne
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 7
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс
Ryzen 5 5600U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HS Сайт AMD Ryzen 5 5600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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