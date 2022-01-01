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AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 9 6900HS
VS
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 9 6900HS
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 6900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.46 терафлопс
  • На 22% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HS и Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Rembrandt
Сокет FP7 FP7
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 660M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 12 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HS +152%
3.686 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Количество каналов 4 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HS Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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