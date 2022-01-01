AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 5 6600HS
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или Ryzen 5 6600HS с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 6600HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
13273
Passmark CPU (одноядерный)
3326
Passmark CPU (многоядерный)
24209
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +6%
1546
1464
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +24%
9130
7335
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Rembrandt
|Сокет
|FP7
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|2000 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|32
|16
|Вычислительные блоки
|12
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Количество каналов
|4
|4
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Сайт AMD Ryzen 5 6600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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