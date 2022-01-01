AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 7 4800U
Что лучше: AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1159 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
- На 29% ниже чем у Ryzen 9 6900HS пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +30%
1598
1226
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +20%
11647
9743
Passmark CPU (одноядерный)
2599
Passmark CPU (многоядерный)
17003
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +35%
1564
1155
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +43%
9511
6645
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Zen 2
|Сокет
|FP7
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.3 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|-
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Сайт AMD Ryzen 7 4800U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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