AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 7 7800X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- На 67% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1537 баллов
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1561
Ryzen 7 7800X +27%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
14162
Ryzen 7 7800X +60%
22691
Passmark CPU (одноядерный)
3329
Passmark CPU (многоядерный)
24073
Geekbench 5 (одноядерный)
1537
Ryzen 7 7800X +37%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
9302
Ryzen 7 7800X +75%
16304
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|10 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Raphael
|Сокет
|FP7
|AM5
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|10
|Количество потоков
|16
|20
|Частота
|3.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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