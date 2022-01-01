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AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 7 7800X

AMD Ryzen 9 6900HS
VS
AMD Ryzen 7 7800X
AMD Ryzen 9 6900HS
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7800X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 6900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 7800X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1537 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS
1561
Ryzen 7 7800X +27%
1986
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS
14162
Ryzen 7 7800X +60%
22691
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS
1537
Ryzen 7 7800X +37%
2102
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS
9302
Ryzen 7 7800X +75%
16304
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HS и Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 10 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Raphael
Сокет FP7 AM5
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 10
Количество потоков 16 20
Частота 3.3 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon Graphics
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс
Ryzen 7 7800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HS -
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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6. Ryzen 7 7800X или Ryzen 7 5800X
7. Ryzen 7 7800X или Ryzen 7 5800X3D
8. Ryzen 7 7800X или Core i7 13700K
9. Ryzen 7 7800X или Ryzen 7 7700X
10. Ryzen 7 7800X или Ryzen 9 7950X

Комментарии

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