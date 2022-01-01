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AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 9 4900H

AMD Ryzen 9 6900HS
VS
AMD Ryzen 9 4900H
AMD Ryzen 9 6900HS
AMD Ryzen 9 4900H

Что лучше: AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 9 4900H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4900H and 6900HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35% ниже чем у Ryzen 9 4900H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1223 балла
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 4900H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +25%
1598
Ryzen 9 4900H
1281
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +2%
11647
Ryzen 9 4900H
11400
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +29%
1564
Ryzen 9 4900H
1215
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HS +24%
9511
Ryzen 9 4900H
7685
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HS и Ryzen 9 4900H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Zen 2
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon Vega 8
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HS
3.686 терафлопс
Ryzen 9 4900H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер - 64 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HS Сайт AMD Ryzen 9 4900H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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