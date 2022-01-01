AMD Ryzen 9 6900HS против Ryzen 9 5900X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HS на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 6900HS +2%
1606
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
12997
Ryzen 9 5900X +59%
20668
Passmark CPU (одноядерный)
3390
Ryzen 9 5900X +4%
3523
Passmark CPU (многоядерный)
24694
Ryzen 9 5900X +61%
39812
Geekbench 5 (одноядерный)
1595
Ryzen 9 5900X +8%
1720
Geekbench 5 (многоядерный)
9710
Ryzen 9 5900X +49%
14453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Vermeer
|Сокет
|FP7
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|-
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|-
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Сайт AMD Ryzen 9 5900X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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