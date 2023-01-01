AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 5 7645HX
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц или Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7645HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7645HX
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1802 и 1589 баллов
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1560
Ryzen 5 7645HX +13%
1770
Cinebench R23 (многоядерный)
14014
Ryzen 5 7645HX +7%
14976
Passmark CPU (одноядерный)
3408
Passmark CPU (многоядерный)
24533
Geekbench 5 (одноядерный)
1574
Ryzen 5 7645HX +14%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
10039
Ryzen 5 7645HX +2%
10190
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Zen 4 (Dragon Range)
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.3 ГГц
|4.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|40x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|FP7
|FL1
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45-75 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon 610M
|Частота GPU
|2000 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|12
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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