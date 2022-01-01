Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 6900HX vs Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 9 6900HX
VS
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 6900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31% ниже чем у Ryzen 7 5700G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HX +8%
10087
Ryzen 7 5700G
9373
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HX и Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 13 апреля 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Cezanne
Сокет FP7 AM4
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер - 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HX Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11800H vs AMD Ryzen 9 6900HX
2. Intel Core i9 12900H vs AMD Ryzen 9 6900HX
3. Intel Core i9 12900K vs AMD Ryzen 9 6900HX
4. Intel Core i5 12500H vs AMD Ryzen 9 6900HX
5. AMD Ryzen 9 6900HS vs Ryzen 9 6900HX
6. AMD Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5700G
7. AMD Ryzen 5 5600G vs Ryzen 7 5700G
8. Intel Core i5 12400 vs AMD Ryzen 7 5700G
9. AMD Ryzen 7 6800H vs Ryzen 7 5700G
10. Intel Core i7 12700 vs AMD Ryzen 7 5700G

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700G или Ryzen 9 6900HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры