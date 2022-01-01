Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 6900HX vs Ryzen 7 5825U

AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 7 5825U

AMD Ryzen 9 6900HX
VS
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 6900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1589 и 1448 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • На 67% ниже чем у Ryzen 9 6900HX пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 6900HX +10%
3402
Ryzen 7 5825U
3081
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 6900HX +37%
24964
Ryzen 7 5825U
18219
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HX +54%
10073
Ryzen 7 5825U
6549
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HX и Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Barcelo
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HX Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i7 11800H или Ryzen 9 6900HX
2. Core i9 12900H или Ryzen 9 6900HX
3. Core i9 12900K или Ryzen 9 6900HX
4. Core i5 12500H или Ryzen 9 6900HX
5. Ryzen 9 6900HS или Ryzen 9 6900HX
6. Core i5 1135G7 или Ryzen 7 5825U
7. Ryzen 7 5700U или Ryzen 7 5825U
8. Ryzen 7 6800U​ или Ryzen 7 5825U
9. Core i7 1260P или Ryzen 7 5825U
10. Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 5825U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5825U или Ryzen 9 6900HX?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры