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AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 7 7745HX

AMD Ryzen 9 6900HX
VS
AMD Ryzen 7 7745HX
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen 7 7745HX

Что лучше: AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 7 7745HX на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7745HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7745HX and 6900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7745HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1812 и 1589 баллов
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HX
14063
Ryzen 7 7745HX +26%
17779
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HX
10049
Ryzen 7 7745HX +20%
12084
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HX и Ryzen 7 7745HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 5 нанометров
Сокет FP7 FL1
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45-75 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon 610M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 12 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс
Ryzen 7 7745HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HX Сайт AMD Ryzen 7 7745HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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