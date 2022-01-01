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AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 9 5900HS

AMD Ryzen 9 6900HX
VS
AMD Ryzen 9 5900HS
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen 9 5900HS

Что лучше: AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 9 5900HS на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HS and 6900HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1616 и 1446 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HS
  • На 22% ниже чем у Ryzen 9 6900HX пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 6900HX +39%
10073
Ryzen 9 5900HS
7224
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6900HX и Ryzen 9 5900HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Cezanne
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс
Ryzen 9 5900HS
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6900HX Сайт AMD Ryzen 9 5900HS
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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